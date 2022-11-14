انت الان تتابع خبر رشيد يتعهد للسوداني بالعمل على دعم برنامج العمل الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعهد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على دعم برنامج العمل الحكومي، فيما أكد الأخير عزم حكومته على احداث تغيير جذري في ملف الخدمات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوزراء".

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده على انه "سيبذل كل المساعي الممكنة للتفاهم مع دول الجوار من اجل الوصول إلى اتفاقات دائمة تحفظ للعراق وللجميع الحق بحصص مائية عادلة".



وأشار إلى أن "الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها"، مضيفاً أنه "ومن موقعه سيعمل على دعم برنامج العمل الحكومي الذي يهدف إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وحماية امن واستقرار البلد"، مشيداً بـ"عمل الحكومة والجهود التي تبذلها في هذا الصدد".



وثمّن رئيس مجلس الوزراء "المواقف الداعمة التي يبذلها رئيس الجمهورية لدعم وتعضيد جهود الحكومة في سبيل خدمة المواطنين والنهوض بالبلد وترسيخ الامن والاستقرار"، مؤكداً ان "الحكومة ماضية قدماً في هذا المسار، وإنها عازمة على احداث تغيير جذري في ملف الخدمات وصولاً إلى تلبية طموحات الشعب".