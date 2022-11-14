انت الان تتابع خبر المرور تصدر تنويها بشأن سير مركبات الحمل على طريق ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بتوجيه واشراف ميداني من قبل مدير المرور العام، اللواء طارق الربيعي، يمنع منعاً باتاً مرور مركبات الحمل الكبيرة(٣ طن فما فوق) على سريع محمد القاسم، للسير القادم من جسر المثنى(جزيرة بغداد السياحية) بأتجاه بغداد الجديدة ذهاباً واياباً".واضاف البيان ان"اعمال الصيانة ستبدء من قبل دائرة المشاريع في امانة بغداد بعد حادث اصطدام المركبة الكبيرة التي تحمل مركبة انشائية اخرى بأسفل جسر الامانة، ماادى الى اضرار جسيمة بالجسر".