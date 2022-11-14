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هروب موقوف باكستاني في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "موقوف باكستاني الجنسية تمكن من الهروب من سيارة الشرطة أثناء ترحيله من المحكمة إلى التوقيف في أحد مراكز الشرطة في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة".

وأضاف: "الموقوف الباكستاني متهم وفق المادة 41 إقامة، وتجري حالياً عمليات بحث عنه من قبل قوات الشرطة في قضاء الزبير والمناطق القريبة منها".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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