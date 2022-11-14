انت الان تتابع خبر بابل.. ضبط أعتدة وقنابل يدوية مخبأة داخل صندوق دراجة "دليفري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام قيادة شرطة بابل في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم ضبط (٤) قنابل يدوية "رمانة" وكمية من الاعتدة مخبأة داخل صندوق دراجة نارية مخصصة لتوصيل المأكولات "دليفري"، بعد تفتيشها من قبل مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي المحافظة ".واضافت أن "مفارز السيطرة باشرت تأمين المواد المضبوطة والتحفظ عليها أُصولياً"، مؤكدة انه "توقيف المتهم سائق الدراجة وإتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية ".