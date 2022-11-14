انت الان تتابع خبر الداخلية توجه دعوة لطلبة الدورة 27 في المعهد العالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على امر وتوجيه وزير الداخلية عبد الامير كامل الشمري ومصادقته على محضر مجلس ادارة المعهد العالي للتطوير الامني والاداري رقم (1) لسنة 2022، تنسب حضور الطلبة الاحتياط من الدورة (27) المعهد العالي البالغ عددهم (197) وذلك لغرض اكمال اجراءات الفحص الطبي والبدني لهم وقبول من يجتاز الاختبارات ويكون ضمن الشروط والضوابط والقوانين بالدورة التأهلية (28) المزمع افتتاحها قريباً".وأضافت ان "ذلك في يوم الخميس المصادف 2022/11/17 في مديرية التطوع (كلية الشرطة) الساعة 7:00 صباحاً".

وأشارت الى انه "على الذين ستصلهم رسالة نصية بموعد للفحص اتباع التعليمات الواردة بالرسالة".

