العراق والسودان يبحثان توحيد المواقف في المحافل الدولية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تسلم أوراق اعتماد السفير السوداني الجديد لدى العراق"، مضيفة انه "جرى بحث العلاقات بين البلدين، والتركيز على موضوعات التعاون الثنائيِّ، وأهمِّـيَّة التنسيق، وتوحيد المواقف في المحافل الدولـيَّة، كما بحث الجانبان القضايا الإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك".وقال الوزير أنَّ "العراق يتطلـَّع لتطوير العلاقات مع السودان، والارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين الشقيقين"، مُشدِّداً على "ضرورة مُواصَلة العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، وزيادة مُستويات التنسيق، والتشاور على جميع الصُعُد".

وتمنّى الوزير للسفير "المُوفقية والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد"، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الخدمات للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لتطوير العمل المُشترَك بين البلدين".



من جانبه قدم سفير السودان "تهانيّ بلاده للعراق بمُناسَبة تشكيل الحكومة الجديدة، مُعرِباً عن تطلـُّع حكومته لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، ومُواصَلة التنسيق والتشاور بين الجانبين في مُختلِف القضايا".