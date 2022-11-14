انت الان تتابع خبر لأول مرة.. يونايتد يرد بشكل رسمي على تصريحات رونالدو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "نراقب باهتمام التغطية الإعلامية الخاصة باللقاء الصحفي الذي أجراه كريستيانو رونالدو ".

وأضاف: "النادي سيتخذ رد الفعل المناسب بعد أن تتضح كافة الحقائق المتعلقة بشكل مؤكد".



وطمأن النادي جماهيره في ختام البيان: "يستمر تركيزنا على الإعداد للنصف الثاني من الموسم، وأن نحافظ على النسق والإيمان والوحدة التي يتم بناؤها ما بين اللاعبين والمدرب والإدارة والجماهير".

وكان كريستيانو رونالدو قد أجرى حوارا صحفيا، في وقت مبكر من صباح الإثنين، هاجم فيه إدارة مانشستر يونايتد، والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاج، ومدربه الألماني السابق رالف رانجنيك، بالإضافة إلى أسطورة النادي واين روني.



وبعد ساعات من التصريحات، أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي، علق فيه على ما قاله كريستيانو رونالدو في حواره الصحفي.

يُذكر أن رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف العام الماضي، بعد فترة أولى استمرت 6 سنوات بين عامي 2003 و2009، قبل أن يبقى خارج النادي لمدة 12 عاما قبل العودة.

وعانى النجم البرتغالي منذ بداية الموسم الحالي، حيث غاب عن الموسم التحضيري، وطالب بالرحيل عن النادي، قبل أن يلازم مقاعد البدلاء في معظم مباريات الموسم.

