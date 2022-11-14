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علاوي يحدد "السبب الرئيس" في استمرار انتهاكات السيادة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "المواقف الرسمية المتواضعة والخجولة من استمرار الاعتداءات الخارجية على الاراضي العراقية وعدم مكافحة نشاطات التنظيمات الارهابية التي تتخذ من بعض المناطق منطلقاً لاعتداءاتها على دول الجوار هو السبب الرئيس في استمرار التمادي على السيادة العراقية والتدخلات الاثمة في الشأن العراقي".

وأضاف: "نريد ان نرى اجراءاتٍ تحفظُ هيبة العراق وسيادته".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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