انت الان تتابع خبر المغرب تفقد أحد نجومها قبيل المونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في بيان: "يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ومن المحتمل أن تبعده الإصابة عن الملاعب عدة أشهر".وتابع: " تجرى له فحوص طبية راهناً لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسباً".وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.

حارث صاحب الـ(25 عاماً) عاد إلى صفوف مرسيليا بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.

وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً التي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.



وكانت بعثة المغرب وصلت الأحد إلى مقر إقامتها في الدوحة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم وضمت 7 لاعبين فقط، على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة تباعا بقطر، لالتزاماتهم مع فرقهم.