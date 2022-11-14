انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيها عاجلا بشأن المستشفى الذي زارها يوم أمس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي بوضع معالجات فورية للمشاكل التي تعاني منها مستشفى الكاظمية، والتي شخصها خلال زيارته المفاجئة مساء أمس الى المستشفى واطّلاعه على الواقع الصحّي والطبي، ومعاناة المرضى الراقدين والمراجعين للمستشفى".وبحسب البيان، شدد السوداني على "ضرورة تقديم تقرير سريع يتضمن الحلول خلال 48 ساعة"، موجهاً وزارة المالية بسرعة "تمويل وزارة الصحة بتخصيصات تسهم في المعالجة السريعة للمشاكل المشخصة".

وطالب رئيس الوزراء "بإعمام هذه الإجراءات على كل المستشفيات في بغداد والمحافظات، الى جانب توفير الدعم للأطباء الأكفاء، والكوادر الصحية وتجهيز كامل متطلباتهم وتحسين أوضاعهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم وحل المشاكل التي يواجهونها".

