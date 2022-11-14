انت الان تتابع خبر ارتفاع مُلفت لحالات الطلاق في العراق: قرابة الـ 7 الاف خلال شهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، فقد "شهدت حالات الطلاق ارتفاعا ملفتا مقارنةٌ بالإحصائية السابقة، أذا وصلت حالات الطلاق في شهر تشرين الأول 6987 حالة، بينما بلغ عدد الزيجات الجديدة ثلاثة وثلاثون الفا ومائتان حالة زواج.وأدناه إحصائية كاملة توضيح وبالتفصيل حالات الزواج والطلاق في العراق لشهر تشرين الأول الماضي: