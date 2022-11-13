انت الان تتابع خبر الحكيم يدين انفجار إسطنبول ويدعو للتعاون لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ادان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأحد، الانفجار الذي وقع في اسطنبول اليوم، داعياً إلى التضامن والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.



وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر"، "نعلن تضامننا مع الجارة تركيا حكومة وشعبا ونعبر عن عميق حزننا لحادث الإنفجار الذي شهدته مدينة اسطنبول اليوم وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين".

وأضاف "إذ ندين هذا العمل الإرهابي فإننا ندعو إلى التضامن والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وشهدت مدينة إسطنبول في وقت سابق من اليوم الأحد، انفجارا في منطقة تقسيم، أوقع العشرات بين قتيل ومصاب.