انت الان تتابع خبر الذوق العربي يطغى على حفل زفاف تيفاني ومايكل بولس.. ولماذا ترامب كان مستاء؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد منتجع مارالاغو الخاص بالرئيس ترامب، يوما استثنائيا بحفل الزفاف الضخم. وأطلت العروس تيفاني بفستان أبيض كلاسيكي من توقيع المصمم اللبناني ايلي صعب.

وفي المناسبة، قالت والدة العروس مارلا مابلز لموقع "بيبول": "نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة المحبوبين، ولا نركز على السياسة".

وتابعت بما معناه: "اختارت العائلة هذا المكان لأنه يعتبر منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى العالم".

وعن فستان الزفاف شرحت مابلز: "إنه حفل زفاف لبناني أميركي، لذلك كنا سعداء للغاية بأن يقوم إيلي صعب بالسحر". وارتدت مارلا أيضاً ثوباً من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وأشار موقع "بيبول" إلى أن دونالد ترامب كان في حالة مزاجية سيئة بعد نتائج الانتخابات النصفية، وقد ذكر أحد المصادر: "كان مستاءاً وصاخباً مثل الثور الهائج خلال اليومين الماضيين". ولكن مابلز أكدت أن ذلك لم يمنعه من دعم ابنته في هذا اليوم ومرافقتها في الممرّ ومشاركتها رقصة الأب وابنته.