انت الان تتابع خبر مسبوقاً بتحذير.. الاتحاد الانكليزي يفرض عقوبة جديدة على كلوب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437915-638038305062872998.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-12 | 07:12
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الخليج 365 – رياضة
حصل المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، على حظر من خط التماس في مباراة واحدة بعد استبعاده من الملعب في مباراة فاز فيها ليفربول على مانشستر سيتي الشهر الماضي.
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