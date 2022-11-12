مسبوقاً بتحذير.. الاتحاد الانكليزي يفرض عقوبة جديدة على كلوب

الخليج 365 – رياضة

حصل المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، على حظر من خط التماس في مباراة واحدة بعد استبعاده من الملعب في مباراة فاز فيها ليفربول على مانشستر سيتي الشهر الماضي.