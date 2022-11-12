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مسبوقاً بتحذير.. الاتحاد الانكليزي يفرض عقوبة جديدة على كلوب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437915-638038305062872998.jpg

2022-11-12 | 07:12

مسبوقاً بتحذير.. الاتحاد الانكليزي يفرض عقوبة جديدة على كلوب

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الخليج 365 – رياضة

حصل المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، على حظر من خط التماس في مباراة واحدة بعد استبعاده من الملعب في مباراة فاز فيها على مانشستر سيتي الشهر الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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