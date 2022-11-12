انت الان تتابع خبر قبيل المونديال.. مباريات قوية في ملاعب اوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةمانشستر سيتي ×برينتفورد- الساعة 3:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبورنموث× إيفرتون– الساعة 6 مساء ليفربول × ساوثهامتون– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumنوتينجهام فورست× كريستال بالاس – الساعة 6 مساءتوتنهام× ليدز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumوست هام يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 6 مساءنيوكاسل يونايتد× تشيلسي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



نابولي× أودينيزي– الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1سامبدوريا× ليتشي - الساعة 8 مساءبولونيا× ساسولو- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 5:30 مساء

هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 5:30 مساء

أوجسبورج × بوخوم- الساعة 5:30 مساء

هيرتا برلين × كولن- الساعة 5:30 مساء

فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 5:30 مساء

شالكه 04 × باير ميونخ- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس× كليرمون فوت 63- الساعة 7 مساء

رين× تولوز- الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فناربخشة × جيرسونسبور- الساعة 4 مساء

إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

اوتول × ريال مايوركا- الساعة 8:30 مساء

سانتا اماليا × فياريال- الساعة 11 مساء

ألمازان × أتلتيكو مدريد- الساعة 12 مساء

