انت الان تتابع خبر بعد استعادة خيرسون.. أوكرانيا: "الحرب مستمرّة" مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال لقاء ثنائي على هامش قمّة آسيان في كمبوديا، قال كوليبا لرئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي "لكنّ الحرب مستمرّة، أفهم أنّ الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، بالتأكيد نحن من يريد ذلك أكثر من أيّ طرف آخر".



وفي وقت سابق، قررت القوات الروسية الانسحاب من مدينة خيرسون الاوكرانية التي اثارت حيرة كييف بقرارها الاخير.