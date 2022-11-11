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استعداداً لمواجهة الاكوادور غداً.. المنتخب الوطني يختتم تدريباته في مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437903-638037887087832565.jpg

2022-11-11 | 19:36

استعداداً لمواجهة الاكوادور غداً.. المنتخب الوطني يختتم تدريباته في مدريد

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خاضَ منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، آخرَ وحداته التدريبيّة في مدريد استعداداً لمواجهةِ منتخبِ الاكوادور غداً السبت.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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