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انت الان تتابع خبر استعداداً لمواجهة الاكوادور غداً.. المنتخب الوطني يختتم تدريباته في مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437903-638037887087832565.jpg
2022-11-11 | 19:36
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خاضَ منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، آخرَ وحداته التدريبيّة في مدريد استعداداً لمواجهةِ منتخبِ الاكوادور غداً السبت.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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