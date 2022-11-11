انت الان تتابع خبر أول تعليق للرئاسة الروسية على الانسحاب: "خيرسون تابعة لروسيا الاتحادية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "منطقة خيرسون "تابعة لروسيا الاتحادية".

وأضاف في أول تعليق للرئاسة الروسية على انسحاب قواتها من خيرسون الذي أعلن يوم الأربعاء، "لا يمكن أن يكون هناك تغيير".



كما أكد الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في أندونيسيا الأسبوع المقبل".

وردا على سؤال عن سبب عدم حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي، قال بيسكوف إن "ذلك يرجع لجدول أعمال بوتين والحاجة إلى البقاء في روسيا".

وأضاف أن "بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة في قمة مجموعة العشرين عبر رابط فيديو".

