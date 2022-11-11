انت الان تتابع خبر كونغرس عالمي بـ30 جلسة حوارية منتصف الشهر الجاري بالامارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان، أن "المؤتمر يستمر على مدى ثلاثة أيام من الـ15 وحتى 17 من تشرين الثاني الجاري بمشاركة أكثر من 170 شركة عارضة متخصصة، و162 متحدثاً عالمياً يستشرفون مستقبل الإعلام".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر الذي تنظمه وكالة الأنباء الإماراتية تخلله 30 جلسة حوارية ونقاشية ومجموعة من الورش لاستعراض أفضل التقنيات والخدمات والمعارف في قطاع الإعلام".



وتابع، "سيناقش المشاركون التحديات التي تواجه قطاع الإعلام وبحث الحلول لها، كما يوفر منصة مثالية ومتكاملة لقطاع الإعلام، ويتيح فرصاً لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير وسائل الإعلام، وتقديم محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية، على ما أفادت الوكالة".

من جهته، قال الصحفي الفرنسي إن الكونغرس سيصبح واحدا من التظاهرات الإعلامية العالمية التي تساهم في إطلاق نماذج أعمال جديدة، مما يؤدي إلى شراكات استراتيجية قوية، واستكشاف قنوات جديدة لنشر محتوى إعلامي مؤثر.



وأضاف في مقال نشره على موقع "اتلانتكو" إن "الحدث منصة مهمة ومفيدة ستخرج بحلول للتحديات التي تواجه صناعة الإعلام، لكن صحفيون عرب يرون أنه يمثل ايضا أهمية كبيرة بالنسبة للوسائل الإعلامية العربية التي تناقش التحديات التي تحول دون وصول محتواها إلى الجماهير العالمية كما الوسائل الدولية الأخرى".

وتملك الإمارات مدن إعلامية عدة بما في ذلك المنطقة الحرة للإعلام في أبوظبي ومدينة دبي للإعلام، حيث تتواجد المئات من الوسائل الإعلامية العربية والدولية في هاتين المدينتين.

