انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: طقس غائم ممطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية في اقسامها الشرقية، اما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع تساقط امطار تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر في اماكن متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية، أما درجات الحرارة، فستنخفض قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ".



ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئيا واحيانا يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".