انت الان تتابع خبر بحضور أراوخو وسواريز.. قائمة منتخب أوروغواي النهائية لمونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وإلى جانب سواريز، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 68 هدفًا، ووصيفه كافاني (58 هدفًا)، تعج التشكيلة بلاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة في الملاعب؛ بوجود المدافعَين دييغو غودين (36 عامًا) ومارتين كاسيرس (35)، والحارس فرناندو موسليرا (36)، علمًا أن هذا الثلاثي سيخوض بدوره نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بعد مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث احتلت الأوروغواي المركز الرابع، ومونديال البرازيل 2014، وروسيا 2018.وتبرز المواهب الشابة، إلى جانب المخضرمين الذين قادوا الأوروغواي إلى لقب مسابقة كوبا أمريكا 2011؛ بوجود مهاجم ليفربول الإنجليزي، نونيز، ولاعبي الوسط فالفيردي ( ريال مدريد الإسباني) ورودريغو بنتانكور (توتنهام الإنجليزي) وفاكوندو بيليستري (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

وأدرج ألونسو (47 عامًا) ضمن القائمة النهائية، المؤلفة من 26 لاعبًا، اسم مدافع برشلونة رونالد أراوخو، بشكل غير متوقع، بعد خضوع اللاعب لجراحة في عضلة فخذه، ليصل أراوخو نهائيات كأس العالم من دون الحصول على الضوء الأخضر من أطباء النادي للعودة مجددًا إلى الملاعب.



وستتتم مراقبة حالة أراوخو، عقب اتفاق بين الاتحاد الأوروغوياني للعبة وبرشلونة، من قِبل أحد أعضاء الفريق الطبي لمتصدر الدوري الإسباني ، والذي سيكون حاضرًا في مقر تمارين منتخب "لا سيليستي" في الدوحة لحين إصدار الشهادة الطبية التي تسمح للمدافع باللعب.وعُيّن ألونسو مدربًا للأوروغواي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في "مهمة إنقاذ"، بدلًا من الخبير أوسكار تاباريز، المُقال بعد فترة ناجحة لمدة 15 عامًا على رأس المنتخب.

وقاد المدرب الأوروغوياني منذ بداياته في 27 يناير/ كانون الثاني، منتخب بلاده إلى 7 انتصارات مقابل تعادل وخسارة.

وتلعب الأوروغواي، بطلة العالم 1930 و1950، ضمن المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022، إلى جانب كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.

القائمة النهائية لمنتخب الأوروغواي في كأس العالم 2022

حراسة المرمى:سيرخيو روتشيت (ناسيونال الأوروغوياني)، فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي)، سانتياغو سوسا (إنديبندينتي الأرجنتيني).

الدفاع: خوسيه لويس رودريغيس (ناسيونال)، غييرمو فاريلا (فلامنغو البرازيلي)، رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كواتيس (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، دييغو غودين (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني)، مارتين كاسيريس (لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي)، ماتياس فينيا (روما الإيطالي)، ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي).

الوسط: ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي)، رودريغو بنتانكور (توتنهام الإنجليزي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس توريرا (غلطة سراي التركي)، مانويل أوغارتي (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، نيكولاس دي لا كروس (ريفر بليت الأرجنتيني)، جيورجيان دي أراسكاييتا (فلامنغو البرازيلي)، أغوستين كانوبيو (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي)، فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي)، فاكوندو بيليستري (مانشستر يونايتد).

الهجوم: لويس سواريز (ناسيونال)، إدينسون كافاني (فالنسيا الإسباني)، داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)، ماكسيميليانو غوميز (طرابزون سوبر التركي).

