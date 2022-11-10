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ودياً.. العراق يخسر أمام المكسيك في إسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437765-638036264793666734.jpg

2022-11-09 | 22:44

ودياً.. العراق يخسر أمام المكسيك في إسبانيا

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خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره المكسيكي ودياً في إسبانيا.

وتمكن المنتخب المكسيكي من تسجيل أربعة أهداف في المباراة التي أقيمت بمدينة جيرونا الإسبانية.

 

ويستعد منتخبنا الوطني لخليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، بينما يستعد المنتخب المكسيكي لكأس العالم التي تقام في قطر في 20 تشرين الثاني الحالي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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