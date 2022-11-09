استعداداً للمونديال.. مدرب الأرجنتين يوجه طلباً لـ"الأندية الأوروبية"

وتفتقد الأرجنتين جيوفاني لوسيلسو لاعب وسط فياريال الذي تعرَّض لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع ناديه، كما تترقب مدى جاهزية المدافع كريستيان روميرو والمهاجم باولو ديبالا.

وقال سكالوني للتلفزيون الأرجنتيني من قطر :"الحقيقة هي أننا نتحاور مع الأندية حتى لا يلعب هؤلاء غير الجاهزين بنسبة 100 % في مبارياتهم مع أنديتهم... لقد عملنا لنرى إمكانية أن تتركهم الأندية (للانضمام للمعسكر) لكن هذا صعب".



وأضاف سكالوني: "سيكون هناك بعض (اللاعبين) الذين لن يلعبوا المباريات القليلة المقبلة كإجراء احترازي، نعلم أنهم بخير، ولكن القرار يتعلق بما هو قادم (كأس العالم) أكثر من أي شيء آخر".

واكد سكالوني إنه "سيقيّم "الحالة البدنية" للاعبيه قبل إعلان التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في قطر".

وتبدأ الأرجنتين رحلتها في كأس العالم بمواجهة السعودية، يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتلعب أيضًا ضد المكسيك، وبولندا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.