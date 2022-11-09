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استعداداً للمونديال.. مدرب الأرجنتين يوجه طلباً لـ"الأندية الأوروبية"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437757-638036160772132453.jpg

2022-11-09 | 19:38

استعداداً للمونديال.. مدرب الأرجنتين يوجه طلباً لـ"الأندية الأوروبية"

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طلب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، اليوم الاربعاء، من الأندية الأوروبية عدم إشراك لاعبيه غير الجهازين بدنيًا في المباريات المحلية قبل بداية نهائيات كأس العالم في قطر هذا الشهر.
وتفتقد الأرجنتين جيوفاني لوسيلسو لاعب وسط فياريال الذي تعرَّض لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع ناديه، كما تترقب مدى جاهزية المدافع كريستيان روميرو والمهاجم باولو ديبالا.

وقال سكالوني للتلفزيون الأرجنتيني من قطر :"الحقيقة هي أننا نتحاور مع الأندية حتى لا يلعب هؤلاء غير الجاهزين بنسبة 100 % في مبارياتهم مع أنديتهم... لقد عملنا لنرى إمكانية أن تتركهم الأندية (للانضمام للمعسكر) لكن هذا صعب".


وأضاف سكالوني: "سيكون هناك بعض (اللاعبين) الذين لن يلعبوا المباريات القليلة المقبلة كإجراء احترازي، نعلم أنهم بخير، ولكن القرار يتعلق بما هو قادم (كأس العالم) أكثر من أي شيء آخر".

واكد سكالوني إنه "سيقيّم "الحالة البدنية" للاعبيه قبل إعلان التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في قطر".

وتبدأ الأرجنتين رحلتها في كأس العالم بمواجهة ، يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتلعب أيضًا ضد المكسيك، وبولندا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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