انت الان تتابع خبر الداخلية تحذر من "هدايا" على خطوط الهاتف النقال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، إنه "تظهر بين فترة واخرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعي روابط وهمية مفادها بأن شركات الهاتف المحمول تقوم بتقديم هدايا على شكل ( رصيد مجاني بقيمة ٢٥،٠٠٠ ) لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً".ودعا قسم محاربة الشائعات في الوزارة، إلى "الابتعاد عن هذه الروابط وعدم التفاعل معها خشية ان تكون هذه الروابط وهمية".