انت الان تتابع خبر الداخلية تحذر من "هدايا" على خطوط الهاتف النقال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، إنه "تظهر بين فترة واخرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعي روابط وهمية مفادها بأن شركات الهاتف المحمول تقوم بتقديم هدايا على شكل ( رصيد مجاني بقيمة ٢٥،٠٠٠ ) لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً".
ودعا قسم محاربة الشائعات في الوزارة، إلى "الابتعاد عن هذه الروابط وعدم التفاعل معها خشية ان تكون هذه الروابط وهمية".
ودعا قسم محاربة الشائعات في الوزارة، إلى "الابتعاد عن هذه الروابط وعدم التفاعل معها خشية ان تكون هذه الروابط وهمية".