انت الان تتابع خبر الصيادي: هذا ما تربحه بعض المصارف في الأسبوع الواحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب السابق كاظم الصيادي، الأربعاء، عدم حاجة العراق الى مزاد بيع العملة، فيما كشف ما تربحه بعض المصارف في الأسبوع الواحد.

وقال الصيادي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "العراق لا يحتاج مزاد العملة ويمكن التحويل المباشر بدون السمسرة"، مشيراً الى أن "اغلب الأموال مسجلة باسم أطفال أو متوفين".

وأضاف أن"بعض المصارف تربح في الأسبوع الواحد 12 مليارا و500 مليون دينار"، مؤكداً أن "90 مليار دينار حصة المدعو علي غلام في أسبوع".

ولفت الصيادي الى أن "هنالك أموال الكثير من السياسيين مع الفاسدين"، مشدداً بالقول إن "البنك المركزي كان سنداً للفاسدين".

وقرر البنك المركزي العراقي، أول أمس الاثنين، إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي لأربعة مصارف عراقية.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك حصلت عليها الخليج 365، فإن المصارف هي، "مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار، ومصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار".