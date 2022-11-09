انشيلوتي بشأن بنزيما: يزعجني عدم تمكنه من مساعدة الفريق

وقال اشيلوتي إن "مهاجم فرنسا نفسه حزين بسبب ضياع الدقائق قبل الذهاب إلى قطر". مبينا انه "سيفوّت المباراة السادسة على التوالي عندما يستضيف مدريد فريق قادس ضمن الدوري الإسباني الخميس. وسيكون ذلك آخر لقاء للنادي قبل توقف فترة كأس العالم".ورد أنشيلوتي على الاتهامات بحق بنزيما :"سخيف أن يقول الناس كريم يحاول الحفاظ على نفسه ليلعب مع منتخب فرنسا الوطني".

وأضاف: "إنه اعتلال صغير وحاول كريم التعافي منه. إنه أول من يشعر بالإحباط من الموقف، إذ سيدخل كأس العالم دون الدقائق التي يحتاج إليها ليكون في حالة أفضل".

وتابع أنشيلوتي: "الشيء الوحيد الذي يزعجني هو عدم تمكن كريم من مساعدة الفريق بجودته".

ويعود بنزيما إلى كأس العالم بعد أن"فوت البطولة في روسيا 2018. وسيعلن مدرب المنتخب ديدييه ديشامب تشكيل فريقه الذي سيحاول الدفاع عن لقبه في قطر الأربعاء".

