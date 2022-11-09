انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يصل لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء، ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان، وصل مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٩ العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الجامعة العربية تحت عنوان (السلطة القضائية ابرز التحديات وسبل المعالجة)".



وأشار البيان إلى أنه "كان في استقباله في المطار وزير العدل اللبناني هنري خوري وعدد من القضاة والقائم باعمال سفارة جمهورية العراق في لبنان امين عبد الاله النصراوي".