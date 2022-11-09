انت الان تتابع خبر رشيد والمالكي يؤكدان على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي أعرب عن التهاني والتبريكات الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في مهام عمله".وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع العامة في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، ورص الصف الوطني والعمل على تجاوز الصعوبات بحرص ومسؤولية، والاصغاء لطموحات المواطنين".

وأكد الطرفان، على "أهمية دعم جهد الحكومة في القيام بالمهام الموكلة اليها وتنفيذ برنامجها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ودعم الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن والانطلاق بالبناء على مختلف الصعد وبما يستحقه العراق والعراقيون".

