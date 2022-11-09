انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو للإسراع بكشف ملابسات جريمة اغتيال المواطن الأمريكي ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اغتيال المواطن الأمريكي ستيفن ترول وسط بغداد فعل مدان ومستنكر، وفيما نعرب عن عميق أسفنا لما حصل، نحث الجهات الأمنية المسؤولة على الإسراع بكشف ملابسات الجريمة وإطلاع الرأيين المحلي والعالمي على تفاصيلها".وطالب الحكيم، بـ"تشخيص ما إذا كانت دوافع هذه الجريمة جنائية أو سياسية، وعدم السماح بأن ينعكس ذلك سلبا على المناخ الآمن الذي يسود العراق أو على علاقاته الخارجية".

والاثنين الماضي، افاد مصدر امني، بمقتل شخص امريكي الجنسية خلال هجوم مسلح وسط بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "هجوما مسلحا استهدف عجلة مدنية بداخلها شخص امريكي الجنسية ضمن شارع الصناعة وسط بغداد".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح خطيرة واثناء نقله الى المستشفى فارق الحياة".

