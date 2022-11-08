انت الان تتابع خبر السوداني وزيدان يبحثان متابعة استرداد أموال "أمانات الضرائب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبحث معه الجهود المشتركة بين القضاء والحكومة في متابعة استرداد اموال الدولة في قضية امانات الضرائب".

وأضاف البيان أن اللقاء بحث ايضا "القبض على المتهمين الهاربين".

وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.