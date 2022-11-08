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جوتي يهاجم بنزيما بسبب غيابه: ترك فريقه يسقط

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437616-638035221211310126.jpg

2022-11-08 | 17:30

جوتي يهاجم بنزيما بسبب غيابه: ترك فريقه يسقط

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هاجم الاسباني جوتي، اليوم الثلاثاء، مهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بسبب غيابه عن بعض المباريا الاخيرة للنادي.
وقال لاعب ريال مدريد السابق جوتي، خلال ظهوره عبر برنامج "إل تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني إنه "لا يمكنني فهم السبب.. مستمر في اللعب، وكذلك ليفاندوفسكي".

وأضاف "العديد من اللاعبين مستمرون في اللعب قبل أيام قليلة على كأس العالم".


وأكد جوتي في ختام تصريحاته أن "على بنزيما تقبل فكرة المجازفة قبل مونديال قطر، بدلا من ترك فريقه يسقط بدونه".

وتأتي هذه التصريحات بعدما تعثر ريال مدريد في آخر جولتين من الليجا، بتعادله مع جيرونا 1-1، قبل تعرضه لأول خسارة هذا الموسم على يد رايو فاليكانو بنتيجة 2-3.

وفرط ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب بتراجعه للمركز الثاني برصيد 32 نقطة، متأخرا عن غريمه بفارق نقطتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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