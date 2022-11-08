انت الان تتابع خبر بينهم متهمون بالارهاب.. القبض على 26 متهماً بمناطق متفرقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بجهودٍ حثيثة وبعمليات استباقية، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية لقسمي وشعب ( أستخبارات وأمن ) قيادة عمليات نينوى والبصرة والمقر المسيطر طوزخورماتو والفرقة الاولى والعاشرة من نصب كمائن محكمة في ( البصرة والانبار و كركوك و ديالى ونينوى ) اسفرت عن القبض على( 4 ) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في قضاء هيت وعامرية الصمود والموصل و ( 22 ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات اعلاه، وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب اصولياً".واضافت ان "مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبة الفرقة العاشرة تمكنت من ضبط كدس للعبوات الناسفة يحتوي على( 30 ) عبوة على شكل جلكان سعة20لتر بداخله مادة C4 في منطقة الرمادي الكيلو 35 وقد تم رفع المواد وتفجيرها موقعياً من قبل مفرزة الجهد الهندسي التابعة للفرقة".