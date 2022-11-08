انت الان تتابع خبر الإطاحة بما يسمى "موزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي" في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تواصل عملياتها النوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية، إذ تمكنت من القاء القبض على ما يعرف بـ(موزع كفالات داعش) في محافظة ديالى".

وأضافت: "حيث نفذ رجال وكالة الاستخبارات بناء على معلومات استخبارية دقيقة عملية نوعية لملاحقة متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة ديالى، يعمل بصفة موزع كفالات ضمن عصابات داعش، بالإضافة إلى نقل وتوزيع الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في قضاء بعقوبة".



وأشارت الوكالة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم واحالته الى الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل بحقه".