انت الان تتابع خبر الرافدين يطلق سلفة ٢ مليون لاداء مناسك العمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مصرف الرافدين قرر منح سلفة 2 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وغير الموطنة لغرض اداء مناسك العمرة".

واوضح ان "المصرف اعلن عن منح السلفة للراغبين باداء مناسك العمرة وفق الشروط والضوابط التالية :



1- يشترط بالموظف طالب السلفة ان يكون على الملاك الدائم.

2- مبلغ السلفة ( 2 ) مليون دينار ( مليوني دينار ) .

3- مدة السلفة ( 20 ) شهر تسدد بأقساط متساوية .

4- تكون السلفة بضمانة الماستر كارد للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا .

5- تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرفنا حصرا للموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا وعدم قبول الكفالات المتقابلة .

6- تمنح السلفة بدون فائدة .

المستمسكات المطلوبة



- تقديم المستمسكات الثبوتية ( هوية الاحوال – شهادة الجنسية – بطاقة السكن او البطاقة الموحدة – هوية الدائرة ) على ان لا يمضي على هوية الاحوال المدنية اكثر من 10 سنوات وعلى ان يتم التأكد من صحة صدور احدى الهويات باستثناء البطاقة الوطنية ( ويمكن اعتماد جواز السفر او صورة قيد لهوية الاحوال المدنية في حالة مضي اكثر من عشر سنوات على تاريخ اصدار هوية الاحوال المدنية .

- تأييد صادر من دائرة المستلف باستمراره بالخدمة وعلى الملاك الدائم ومقدار صافي راتبه والتأكد من صحة الصدور .

- التعهدات الخاصة بدائرة المستلف والكفيل".

