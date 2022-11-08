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الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية والسلفة التكميلية وسلفة العقود

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار وسلفة العقود (٥) مليون دينار".

واوضح المكتب الاعلامي ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطيبق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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