انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية والسلفة التكميلية وسلفة العقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار وسلفة العقود (٥) مليون دينار".واوضح المكتب الاعلامي ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطيبق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".