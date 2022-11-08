انت الان تتابع خبر مجلس النواب يقرر تمديد الفصل التشريعي الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تمديد الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور؛ وذلك لاستكمال عددٍ من المهام والتشريعات اللازمة".ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.