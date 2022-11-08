انت الان تتابع خبر مجلس النواب يقرر تمديد الفصل التشريعي الثاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تمديد الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور؛ وذلك لاستكمال عددٍ من المهام والتشريعات اللازمة".
ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.
ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.