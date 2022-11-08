انت الان تتابع خبر "بما فيها الخضراء".. السوداني يؤكد وجود تجاوزات في كل مناطق بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال زيارته التفقدية لمبنى أمانة بغداد: "في بلد إيراداته كبيرة وموازنات انفجارية، نجد أن الواقع الخدمي في العاصمة متردٍّ لا يليق باسمها وتاريخها".

وأضاف أن "مشاهداتي في بغداد كمواطن متابع، تكشف أن المنجز لا يوازي ما يُصرف من الأموال الكبيرة".



وأشار السوادني الى، "تشخيص حالة من التقاطع في الواجبات والأداء بين أمانة بغداد وباقي الوزارات، وأثر ذلك في مستوى الخدمات، ونرحب بكل شخص يرفدنا بحلول لهذه المشاكل وبتوقيت زمني معلوم".

وأوضح، ان "هناك تجاوزات في كل مناطق بغداد، بما فيها المنطقة الخضراء، وهناك تجاوزات كبيرة على عقارات مهمة كان من الممكن أن تحقق إيرادات لأمانة بغداد".

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى، ان " مداخل العاصمة بغداد بائسة، وكل مشاريع المرحلة السابقة عبارة عن صرف للأموال يشوبه الفساد".



وتابع، " ‏كمنهاج وزاري، وضعنا الخطوط العامة في مجال تنفيذ الخدمات السريعة، وشكلنا فريق الجهد الهندسي والخدمي، وجمعنا الآليات من مختلف الوزارات ودوائر الدولة".

وأردف السوداني: " سنركز على المشاريع التي نسبة إنجازها 70% فما فوق، من خلال لجنة فنية وقانونية ومالية تحدد المشاكل والمعوقات وتوفر الحلول لها وفق الصلاحيات".

وختم السوداني قوله: "آن الأوان لإحداث تغيير حقيقي في منهج إدارة الدولة، بأن يكون القطاع الخاص هو من ينفذ المشاريع الخدمية وفق رؤية وتخطيط الدولة".