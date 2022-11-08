انت الان تتابع خبر جرس البرلمان يقرع إيذاناً ببدء جلسة الـ 5 فقرات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية داخل مجلس النواب، إن "جرس البرلمان قرع الآن لدعوة النواب إلى دخول قاعة المجلس، وذلك لعقد الجلسة التي كان من المفترض أن تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا".

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.

