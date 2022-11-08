انت الان تتابع خبر الحرب على الفساد: القضاء يشرع بملاحقة المتورطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بإجراءات حازمة تباشر الجهات القضائية بملاحقة بعض رجال الاعمال ممن تورط بملفات فساد وسرقات للمال العام، يقول مختصون بالشأن القضائي ان هذه الملفات لا يمكن ان تغلق مهما مضى عليها من الوقت.

وعلى صعيد المنفعة الاقتصادية من هذه الاجراءات، فأن ما سينتج عن اجراءات القضاء في ملاحقة رجال الاعمال الفاسدين هو العمل على استعادة الاموال المسروقة والمهربة واعادتها لدعم خزينة الدولة.



ويشخص بشكل ملحوظ دور الجهات القضائية في تتبع ملفات الفساد للاطاحة بالمتورطين بها، في جهود تصب اهتمامها في اطار القضاء على الفساد المستشري في مفاصل عديدة .