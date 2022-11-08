انت الان تتابع خبر أسعار الغاز ترتفع لأعلى مستوى منذ شهر في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 تشرين الأول الماضي.

وضعدت الأسعار بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات.



ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 تشرين الثاني الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، بحسب مركز تنبؤات المناخ الأمريكي.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية.



وأضافت أن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي.

وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية.

