انت الان تتابع خبر بعد مقتل أمريكي.. وفاة ضابط كندي بظروف غامضة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية على "تويتر"، أن العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ توفي يوم السبت 5 نوفمبر في ظروف لا صلة لها بميدان القتال.

وأضافت القوات الكندية أن "قواتها في بغداد تحقيق حاليا في ظروف الوفاة".



وكان الكابتن إريك تشيونغ ضابط عمليات في مقر قيادة مجموعة اللواء الكندي 38 ومقره في وينيبيغ، مانيتوبا.

ويعمل في بغداد كمسؤول تنفيذي لمديرية الاتصالات الاستراتيجية لقوة العمل المشتركة - عملية العزم الصلب.

وفي وقت سابق، أقدم مسلحون مجهولون على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.