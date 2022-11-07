اسود الرافدين يحطون رحالهم في اسبانيا

وصلَ وفد المُنتخبِ الوطنيّ، اليوم الاثنين، إلى مدينةِ جيرونا الإسبانيّة لغرضِ خوضِ مُباراتين أمام مُنتخبي المكسيك والإكوادور في التاسع والثاني عشر من الشهرِ الحالي.