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انت الان تتابع خبر اسود الرافدين يحطون رحالهم في اسبانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437485-638034241332989855.jpg
2022-11-07 | 14:20
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وصلَ وفد المُنتخبِ الوطنيّ، اليوم الاثنين، إلى مدينةِ جيرونا الإسبانيّة لغرضِ خوضِ مُباراتين أمام مُنتخبي المكسيك والإكوادور في التاسع والثاني عشر من الشهرِ الحالي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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