انت الان تتابع خبر وزارة التعليم تبحث مع لجنة برلمانية الشؤون الجامعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة العلاقات والإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " المجتمعون ناقشوا طيفا من المحاور العلمية والإدارية المتعلقة بالشؤون الجامعية على صعيد الدراسات الأولية والعليا في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".وأضافت ان "وزير التعليم أكد خلال اللقاء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهتمة اهتماما بالغا بكل مفاصل العملية التعليمية وتسعى في كل الظروف الى تقديم الخدمات العلمية والتعليمية والاستشارية التي تنسجم وحاجة المجتمع".

وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان " رئيس لجنة التعليم النيابية الدكتور مزاحم الخياط أعرب بدوره عن دعم السلطة التشريعية لمنظومة التعليم العالي في العراق وحرصها على توفير مجالات التكامل والتعاون التي تحقق النجاح المنشود".

