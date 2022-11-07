انت الان تتابع خبر السوداني يوفد سكرتيره لمتابعة إصابة مدير الدفاع المدني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أوفد سكرتيره العسكري الفريق عبد الكريم عبد الحسن؛ لتفقد الحالة الصحية لمدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، بعد تعرضه لإصابة أثناء تنفيذ الواجب في إخماد حريق منطقة الوزيرية الصناعية".وأضاف البيان، أن السوداني "اتصل شخصيا باللواء بوهان للاطمئنان على صحته".

ويوم أمس، تعرض اللواء بوهان، إلى إصابة؛ جراء انهياء جزء من بناية تعرضت لحريق مستعر استمر لساعات في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.

