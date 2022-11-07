انت الان تتابع خبر "الموريكس دور" العام القادم في العراق..لقاءات حصريّة وتصريحات خاصّة للسومريّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في حلقة مميزة، حضر برنامج Celebrity حفل "الموريكس دور" بدورته الواحدة والعشرين في لبنان.

أقيم في ١٧ تشرين الأول، حفل "الموريكس دور" لتوزيع الجوائز التكريمية للفنانين والممثلين وغيرهم من مشاهير العالم، في كازينو لبنان، بحضور شخصيات فنيّة، اجتماعيّة وإعلاميّة.

قام الإعلامي ايهاب العطية بلقاءات حصريّة وبتصريحات فريدة وخاصّة لقناة السومرية.

الدكتور زاهي الحلو (مؤسس "الموريكس دور")

أشار د.زاهي الحلو إلى أنّ رغم الأوضاع السيئة التي يشهدها لبنان، أصرّ فريق العمل إلى تنظيم الحفل وإقامته، تأكيدا لنهوض لبنان والإصرار على الفرح والحياة.

وحيا زاهي من خلال السومرية، الشعب العراقي "الحبيب"، ووصفه بالشعب "الطيّب" والقريب من الشعب اللبناني.

وصرّح عن إمكانية إقامة حفل "الموريكس دور " العام القادم في العراق- اربيل. وأشار إلى أنه يدرس حالياً العروض المقدمة له من العراق، تونس، المغرب ومصر.

الإعلامي اللبناني ميشال قزي

أكد ميشال على ضرورة إقامة هذا الحفل لكي يفرح الشعب اللبناني و"للقيامة من تحت الأنقاض."

وعن علاقة الشعب اللبناني والعراقي، فقال "نحن أخوة في كلّ شيء حتّى بالتعتير"، وأضاف أنّ مشاكل العراق ولبنان هي نفسها.

الممثل اللبناني وسام صليبا

شكر وسام صليبا الشعب العراقي على دعمهم الدائم له والرسائل الجميلة التّي تصله على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووجّه رسالة للعراقيين قائلاً:" من دون دعمكم نحن ولا شيء، بحبكم من كلّ قلبي."

المنتج صادق الصباح

قال صاحب شركة الانتاج Cedars art production صادق الصباح "السومرية من أهمّ الشاشات لقلبي، وتحيّة للشعب العراقي العظيم."

وصرّح عن تحضير أعمال جديدة، تمنى أن تنال اعجاب الجمهور العراقي.

الفنان جو أشقر

كشف النجم جو أشقر عن استعداده لإطلاق أغنية باللهجة العراقية بالتعاون مع الملحن حاتم العراقي.

ووعد الجمهور العراقي بزيارته قريباً بعد إطلاق الأغنية.

الممثل اللبناني بديع ابو شقرا

أشار بديع ابو شقرا إلى أنّه يتابع كثيراً الأعمال الفنيّة العراقية وبخاصة المسرح العراقي.

وحيا الشعب العراقي "شعب الثقافة والحضارة."

المنتج جمال سنان

أكّد صاحب شركة الانتاج "ايغيل فيلمز"، جمال سنان، استمراره بإنتاج أعرق الأعمال والمسلسلات بالرغم من الأوضاع السيئة في لبنان. وتمنى للشعب العراقي الراحة والسلام.

الفنانة كريستينا صوايا

شكرت النجمة كريستينا صوايا، قناة السومرية على مجيئهم خصيصاً لتغطية "الموريكس دور " ولدعم لبنان.

كما عبّرت عن سعادتها عن تواجدها في الحفل لكي تكرّم زملاءها في الوسط الفنّي. وباركت لجميع المكرمين.

الممثلة السورية هبة نور

أشارت هبة نور إلى أنّ قناة السومرية قدمت لها أكثر من عمل عراقي، كما أحبّت النجوم العراقيين. وتمنّت تكرار التجربة.

وقالت إلى إنّها تحبّ الشعب العراقي كثيراً واللهجة العراقيّة. وأضافت "أحبكم هوايه."

رقية ميرزا

قالت رقية ميرزا لشاشة السومرية، "لبنان ليس بحاجة إلى أنّ ينهض فهو ناهض من الأساس."

وعبّرت عن حبّها واعجابها بالفنّ العراقي. ووجهت تحيّة للنجمة رحمة رياض والفنانة اصيل.

الفنانة مريم حسين

كشفت مريم حسين عن استعدادها لإطلاق أغنية باللهجة العراقية من دون الكشف عن التفاصيل حيث اكتفت بالقول "انتظروا العمل الجديد."

المخرجة ميرنا خياط

أشارت ميرنا خياط إلى أن الشعب اللبناني يعيش أوقات صعبة ولكن حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية في " الموريكس دور" للتأكيد على أنّ الفنّ نابع من لبنان أولاً، "لبنان ارض الجمال والفنّ والحبّ والطاقة الإيجابية لدى اللبنانيين كبيرة."

وللجمهور العراقي، قالت إنّها تحبّهم كثيرا وأنّها تعاملت مع العديد من الفنانين العراقيين منهم قيصر الغناء العربي كاظم الساهر.

النجمة سينتيا كرم

وجّهت نجمة ستار أكاديمي، سينتيا كرم، كلمة حبّ وتقدير للشعب العراقي، وقالت: "قلبكم حلو كثير وما حدا بيكسروا واصمدوا في وجه المحن والمشاكل."

وباركت لجميع المكرمين وغير المكرمين، حيث اعتبرت أن الجميع يعمل لتقديم الأفضل.

الإعلامية نعمت عازوري اوسّي

قالت الإعلاميّة نعمت عازوري اوسّي "لبنان ما بيركع والأحزان تُخرج نور"، ووصفت ليلة "الموريكس دور" بليلة الفرح والسعادة والأمل بغدٍ أفضل.

ووجهت كلمة للجمهور العراقي " نحن سوا مع بعض متحدين وباذن الله القادم أفضل لنا ولكم." كما شكرت العراق على دعمها الدائم للبنان.

وكانت السومرية أوّل قناة عراقية تتابع تغطية حدث الحفل الدولي "الموريكس دور" لدعم لبنان والثقافة ونجوم العرب.

لمتابعة الحلقة كاملة ولمعرفة المكرمين ومشاهدة حفل "الموريكس دور"، اضغط هنا.