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برشلونة يواجه اليونايتد في أبرز لقاءات ملحق الدوري الاوروبي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437478-638034209040749304.jpg

2022-11-07 | 13:27

برشلونة يواجه اليونايتد في أبرز لقاءات ملحق الدوري الاوروبي

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سيواجه برشلونة نظيره مانشستر يونايتد بحسب ما أسفرت عنه قرعة ملحق الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، والتي تم إقامتها اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية.
وأوقعت القرعة يوفنتوس أمام نانت، ويلتقي سبورتينغ لشبونة بميتيلاند، فيما جاء شاختار دونيتسك أمام رين، ويواجه أياكس أمستردام نظيره يونيون برلين.

ويلعب باير ليفركوزن ضد موناكو، وإشبيلية أمام بي إس في آيندهوفن، وريد بول سالزبورغ في مواجهة روما.


ويخوض 16 فريقا ملحق الدوري الأوروبي، المؤهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وقد جاء نصف هذه الفرق من دوري الأبطال، بعد احتلالها المركز الثالث في دور المجموعات، بينما حل النصف الآخر في وصافة مجموعات "يوروبا ليغ".

الأندية التي تصدرت مجموعاتها تأهلت مباشرة إلى الدور المقبل بينما تلعب الأندية التي حلت في المركز الثاني ملحق دور الستة عشر ضد الأندية التي فشلت في التأهل إلى دور الثمانية من والتي حلت ثالثة في مجموعاتها.


ويجرى ملحق خروج المغلوب بنظام مباراتي الذهاب والإياب، علما بأن هذه المواجهات ستلعب في شهري شباط واذار.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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