انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع اللامي ايجاد القوانين الداعمة للصحفيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، وقد هنأ اللامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب".وشهد اللقاء "مناقشة الواقع الصحفي في العراق، وأهمية ايجاد القوانين الداعمة للصحفيين والضامنة لحرية الرأي والتعبير، كذلك التأكيد على دور الصحافة في ترسيخ النظام الديمقراطي، ودعم ممارساته".