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رفاق ميسي يصطدمون بالبايرن والريال يواجه ليفربول بثمن نهائي دوري الابطال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437472-638034176592446135.jpg

2022-11-07 | 12:25

رفاق ميسي يصطدمون بالبايرن والريال يواجه ليفربول بثمن نهائي دوري الابطال

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الخليج 365 - رياضة

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا، عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها اصطدام رفاق ميسي باريس سان جيرمان ببايرن ميونخ الألماني.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين الإسباني وليفربول الإنكليزي، فيما أوقعت القرعة مانشستر سيتي الإنكليزي مع لايبزيج الألماني.

وأدناه نتائج قرعة دور الـ 16 من (الدور ثمن النهائي):


لايبزيغ - مانشستر سيتي

كلوب بروج Vs بنفيكا

ليفربول Vs ريال مدريد

بايرن ميونخ Vs باريس سان جيرمان

ميلان Vs توتنهام

اينتراخت فرانكفورت Vs نابولي

دورتموند Vs تشلسي


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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