رفاق ميسي يصطدمون بالبايرن والريال يواجه ليفربول بثمن نهائي دوري الابطال

الخليج 365 - رياضة

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا، عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها اصطدام رفاق ميسي باريس سان جيرمان ببايرن ميونخ الألماني.