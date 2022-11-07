انت الان تتابع خبر روسيا تدرج ثلاث منظمات أوكرانية ضمن قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن القاعدة المحدثة للمصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية تدل على أنه تم إدراج المنظمة الاجتماعية "سيتش-اس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.
وفي ايلول الماضي اعترفت المحكمة العليا لروسيا بهذه المنظمات الثلاث كمنظمات متطرفة.
وفي ايلول الماضي اعترفت المحكمة العليا لروسيا بهذه المنظمات الثلاث كمنظمات متطرفة.