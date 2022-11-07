روسيا تدرج ثلاث منظمات أوكرانية ضمن قوائم الإرهاب

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن القاعدة المحدثة للمصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية تدل على أنه تم إدراج المنظمة الاجتماعية "سيتش-اس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.وفي ايلول الماضي اعترفت المحكمة العليا لروسيا بهذه المنظمات الثلاث كمنظمات متطرفة.

محمد يوسف

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