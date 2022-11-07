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إصابة موجعة.. البرازيل تخسر أحد نجومها قبيل إنطلاق مونديال قطر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437420-638033958704232310.jpg

2022-11-07 | 06:29

إصابة موجعة.. البرازيل تخسر أحد نجومها قبيل إنطلاق مونديال قطر

2,196 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

أكد تقرير صحفي إنكليزي غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا، عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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