إصابة موجعة.. البرازيل تخسر أحد نجومها قبيل إنطلاق مونديال قطر

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أكد تقرير صحفي إنكليزي غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا، عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

محمد يوسف

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