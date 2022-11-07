انت الان تتابع خبر إصابة موجعة.. البرازيل تخسر أحد نجومها قبيل إنطلاق مونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437420-638033958704232310.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-07 | 06:29
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الخليج 365 – رياضة
أكد تقرير صحفي إنكليزي غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا، عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.
أكد تقرير صحفي إنكليزي غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا، عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.
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